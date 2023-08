Bonucci, l'Union Berlino si allontana: spunta offerta da club di serie A

26/08/2023 16:06

Che ne sarà di Leonardo Bonucci? Fallito ogni tentativo di "far pace" con la Juventus, portato avanti anche con la minaccia di carte bollate e con l'assistenza del sindacato calciatori, il difensore sembra essersi convinto della necessità di andare a giocare altrove. Allegri, del resto, lo ha ribadito anche in conferenza stampa prima della partita col Bologna: quel che doveva dire di Bonucci, l'ha detto a tempo debito. Negli ultimi giorni l'entourage del calciatore ha avuto dei contatti con l'Union Berlino, club che disputerà la prossima edizione della Champions League, ma - come riportato da Sky - l'affare non sembra destinato ad andare in porto. La trattativa, infatti, nelle ultime ore si è un po' complicata e più passano i giorni, più diventa difficile che Bonucci possa trasferirsi in Bundesliga. Con la Lazio che si è ormai defilata, è spuntata una nuova pista italiana per Leo: sulle tracce di Bonucci, infatti, c'è anche il Genoa, alla ricerca di un difensore d'esperienza per sistemare il reparto arretrato (sette gol in due partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia). Per Bonucci si tratterebbe di un ritorno: è stato infatti mezzo genoano per qualche giorno nell'estate del 2009 nell'ambito della trattativa che portò Milito all'Inter, prima di essere smistato in comproprietà al Bari dove disputò la stagione 2009-10.