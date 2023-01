Biasin: Molti tifosi dell'Inter dovrebbero chiedergli scusa

06/01/2023 13:24

Dalle colonne del quotidiano Libero, il giornalista Fabrizio Biasin invita molti tifosi dell'Inter a chiedere scusa a un calciatore accolto con freddezza e spesso sottoposto a critiche feroci. Un calciatore non troppo amato neppure dai supporter della sua ex squadra, la Lazio, ma che nel big match col Napoli non ha fatto toccar palla a uno degli spauracchi della formazione di Spalletti. Si tratta, ovviamente, di Acerbi. Scrive Biasin: