Bergonzi: Derby inarbitrabile e sul mani di Rabiot vi spiego cosa è successo

Si sofferma sulle polemiche arbitrali dopo le gare di domenica in serie A Mauro Bergonzi. Il moviolista di Mediaset parla a 1Station Radio e parte dal presunto mani di Rabiot in Inter-Juventus

“Sono situazioni difficili. Quando ci vogliono così tante immagini televisive per poter avere un giudizio definitivo, e quando i pareri sono così discordanti, non ci si può attendere qualcosa di diverso. Bisogna considerare le difficoltà che un direttore di gara riscontra, anche nel tempo di valutazione che gli è concesso...L’incertezza è stata predominante sia in sala Var che nelle analisi successive. Basti pensare che le immagini chiarificatrici sono arrivate soltanto all’una. Se ci fosse stata una copertura video ben più estesa forse non avremmo assistito a quanto accaduto”