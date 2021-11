Bergomi cita il Milan per ridimensionare il calcio spagnolo

Il magic moment dei club spagnoli sta finendo. Ne è convinto Beppe Bergomi che ritiene che il gap tra le big della serie A e della Liga sia ormai azzerato. Un’impressione confermata dal successo conquistato dal Milan in casa dell’Atletico Madrid, che anche nel match d'andata vinto lo scorso settembre a San Siro non aveva brillato. Questo pomeriggio a Sky, nel prepartita della sfida di Europa League tra Lazio e Lokomotiv Mosca, l’ex terzino dell’Inter ha fatto il punto sul mondo vissuto dal calcio italiano rispetto ai principali campionati europei:

“Quando giochi la Champions, le nostre squadre mettono la migliore formazione. Un leggero turnover è da mettere in conto, nelle altre due competizioni si ruota al contrario. È lì dove provi qualcosa di diverso. Il calcio spagnolo mi sembra in difficoltà, l'Atletico Madrid in Spagna fa fatica, vuole fare un certo tipo di calcio ma non ha la qualità. Ha giocatori forti ma un po' spremuti, il Milan ha stradominato anche all'andata. Poi c'è il confronto con il calcio inglese, lì siamo ancora indietro".