Beffa per i tifosi del Napoli, salta diretta in chiaro col Leicester

16/09/2021 09:47

Era annunciata come il piatto forte della serata per le tv in chiaro: Leicester-Napoli è il big-match della prima giornata di Europa League e nei giorni scorsi era prevista la diretta in chiaro anche su Tv8 per il debutto in coppa della squadra di Spalletti. Oggi però la beffa: l'emittente ha cambiato programmazione: in diretta verrà trasmessa alle 18.40 Galatasaray-Lazio con ampio post-partita, mentre in prima serata andrà X-Factor.

L'Europa League tornerà in chiaro su Tv8 solo alle 23.40 con uno speciale con gli highligts e i commenti. La partita Leicester-Napoli pertanto sarà visibile solo a pagamento: in diretta tv su DAZN, tramite una smart tv, una console XBox o PlayStation o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV, oppure su Sky: canali di riferimento per seguire la partita, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Telecronista Sky per Leicester-Napoli sarà Federico Zancan. Su DAZN la partita sarà raccontata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.