Bargiggia rivela tentativo golpe Adl e Lotito

E' un vero e proprio atto di accusa nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e soprattutto di quello della Lazio (e della Salernitana, almeno ancora per qualche giorno) Claudio Lotito l'articolo che scrive sul suo sito Paolo Bargiggia. L'ex giornalista Mediaset rivela che i due già almeno in un paio di occasioni si sono ritrovati fuori dall’Assemblea, l’organo supremo, per affrontare temi, in modalità carbonara e cospiratoria e aggiunge

Come ci ha raccontato qualche presidente, prima annoiato e adesso anche scocciato e infastidito, le modalità si sono presto trasformate in una sorta di golpe interno. Lotito e De Laurentiis stanno facendo di tutto per scardinare l’ordine costituito, nel tentativo di azzerare i vertici della Lega.



Ma c’è di più: i presidenti della serie A cominciano a farsi venire anche un dubbio che a nostro avviso è legittimo e va denunciato. Questi incontri non saranno poi un escamotage trovato da Lotito per restare ancora dentro ai lavori della Lega ed influenzarli a suo piacimento, quando invece dovrebbe esserne escluso perché squalificato e quindi impossibilitato a partecipare ai lavori dell’Assemblea? Il sospetto è forte. In qualche modo, è anche avvalorato da un documento programmatico di cui siamo venuti a conoscenza in esclusiva, redatto nel corso di queste riunioni informali e costituito da 6 capitoli principali. Che sono i seguenti:

1) Riforma degli indici finanziari ed eventuale adozione di nuove regole finalizzate al riequilibrio economico finanziario della serie A.

2) Riforma del format del campionato di serie A. (De Laurentiis vuole la A a 16 squadre n.d,r).

3) Riforma della governance della serie A

4 Riforma dell’assetto organizzativo e gestionale in coerenza con i nuovi modelli economici della serie A (“MediaCo”)

5) Riforma dell’assetto normativo statuale e federale necessario per lo sviluppo compatibile della serie A.

6) Riforma del quadro di sostegno finanziario alla serie A.