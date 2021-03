Bargiggia, lettera aperta a Buffon: Ecco cosa rischi

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Gianluigi Buffon. Il portiere della Juve si trova a un bivio, la possibilità di continuar ancora in bianconero, oppure di provare come accaduto con il PSG un’altra avventura straniera, e ancora la scelta di dire addio al mondo del calcio e scegliere il ritiro. Nel corso delle ultime due stagioni Buffon ha giocato sempre molto sporadicamente e ora in tanti gli consigliano di appendere le scarpette al chiodo.

Tra quelli che consigliano il ritiro c’è anche il giornalista Paolo Bargiggia che ha deciso di indirizzare al portiere della Juventus una lettera aperta attraverso i suoi canali social.

Caro Gigi, ti conosco da tanto tempo, siamo due vecchietti e per tanti anni ci siamo incontrati sui campi di calcio. Leggo in questi giorni un sacco di voi sul tuo futuro, sulla tua voglia di esserci anche l’anno prossimo e forse anche sulla tua delusione per aver giocato poche partite in questa stagione. E mi assale un velo di tristezza e anche di fastidio perché mi chiedo come sia possibile che un campione con un passato da numero 1 in tutti i sensi come il tuo, non capisca che è ora di chiudere la carriera prima di rischiare di ricoprirti di ridicolo.