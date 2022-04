Attenta Juve, un top club accelera per soffiarti il rinforzo

13/04/2022 18:31

Dopo le parole in settimana del direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino che, di fatto, hanno certificato l'interesse della Juventus per l'esterno in forza al club dei Pozzo, Nhuel Molina, la concorrenza sull'argentino corre ai ripari e accelera per provare a strappare il talento classe '98 ai bianconeri.

In particolare, come rivela il Mundo Deportivo, la pretendente numero uno per il ventiquatrenne ex Boca sarebbe l'Atletico di Madrid, la cui dirigenza, dopo aver portato in Spagna Rodrigo de Paul la scorsa stagione, avrebbe già in agenda un incontro in Friuli con i bianconeri fissato per settimana prossima. L'obiettivo è chiaro: anticipare le pretendenti e provare a portare alla corte di Simeone il rinforzo ideale per i Colchoneros del prossimo anno.