Attacco febbrile, leader della Roma in forse per il derby

18/03/2022 11:22

Il Derby della Capitale rischia di perdere uno dei suoi protagonisti annunciati. Di sicuro a rimetterci sarà la presentazione dell'evento, in programma oggi in Campidoglio con l'incontro tra i capitani di Roma e Lazio e il sindaco Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ci sarà, idem il capitano biancoceleste Ciro Immobile. Chi mancherà, invece, è Lorenzo Pellegrini. Come riportato dall'Ansa, il capitano giallorosso è alle prese con un attacco febbrile. Prima della gara col Vitesse aveva già accusato qualche lieve sintomo. All'incontro in Campidoglio, dunque, dovrà essere sostituito e il suo posto sarà preso da Sergio Oliveira, che studia già da nuovo leader della Roma. Gli interrogativi, però, riguardano anche il campo. Ce la farà Pellegrini a recuperare per domenica? Di sicuro ce la metterà tutta, visto quanto - da tifoso della Roma sin da bambino - sente la partita con i cugini. Ma i supporter giallorossi si augurano che possa scendere in campo solo nelle migliori condizioni possibili. Di un Pellegrini a mezzo servizio, forse, si può pure fare a meno.