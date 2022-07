Arrigo Sacchi attacca il calcio italiano e le big del campionato

Arrigo Sacchi si lancia ancora una volta all’attacco del calcio italiano. L’ex commissario tecnico della nazionale non è mai stato tenero nei suoi giudizi nei confronti del mondo del calcio, che ha spesso giudicato arretrato rispetto a quanto avviene nel resto d’Europa. Ed anche in occasione del suo intervento al Santucce Store Festival lancia un attacco.

Il calcio italiano è come l’Italia, sempre indietro. Sta succedendo però una cosa strana. Quelli che hanno più coraggio, che sottintende però preparazione, sono le piccole squadre come Sassuolo, Atalanta, Verona, che giovano davvero un calcio da protagoniste. Il nostro calcio deve essere più coraggioso. Io vengo dalla fabbrica dove sono dovuto andare in fretta dopo la morte di mio padre e ho sempre applicato i principi di lavoro e coraggio.