Arbitri: Mazzoleni e Doveri a riposo, Chiffi alla Juve

10/05/2021 14:21

Sono stati ufficializzati i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma mercoledì 12 maggio. Non ci sono nè Mazzoleni nè Doveri, Var e arbitro del discusso Benevento-Cagliari di ieri ma diversi arbitri utilizzati nello scorso weekend riposano perché nel prossimo weekend si gioca ancora, per cui è difficile capire ora se si tratta di punizioni o di turnover. Per Napoli-Udinese di domani c'è Calvarese, ottimo ieri al Var di Juve-Milan, per la Juve col Sassuolo c'è Giacomelli mentre Chiffi arbitrerà Inter-Roma.



ATALANTA – BENEVENTO h. 20.45

MASSA

PERETTI – BINDONI

IV: DI MARTINO

VAR: DI PAOLO

AVAR: CECCONI



BOLOGNA – GENOA h. 20.45

FOURNEAU

ROCCA – SCARPA

IV: SERRA

VAR: ABISSO

AVAR: COSTANZO



CAGLIARI – FIORENTINA h. 18.30

MARIANI

COLAROSSI – PAGANESSI

IV: MARINI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GIALLATINI



CROTONE – H. VERONA Giovedì 13/05 h. 20.45

MASSIMI

BERTI – NUZZI

IV: MARCHETTI

VAR: SACCHI

AVAR: DI VUOLO



INTER – ROMA h. 20.45

CHIFFI

IMPERIALE – BRESMES

IV: PRONTERA

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI IORIO



LAZIO – PARMA h. 20.45

DIONISI

SECHI – AVALOS

IV: GIUA

VAR: PICCININI

AVAR: PASSERI



NAPOLI – UDINESE Martedì 11/05 h. 20.45

CALVARESE

VECCHI – PERROTTI

IV: PEZZUTO

VAR: NASCA

AVAR: DE MEO



SAMPDORIA – SPEZIA h. 20.45

MARESCA

FIORE – VONO

IV: AYROLDI

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO



SASSUOLO – JUVENTUS h. 20.45

GIACOMELLI

BACCINI – GALETTO

IV: VOLPI

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI



TORINO – MILAN h. 20.45

GUIDA

PRETI – ROSSI L.

IV: GHERSINI

VAR: AURELIANO

AVAR: LO CICERO