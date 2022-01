Arbitri, le designazioni della seconda di ritorno: a Massa e Pairetto i due big match

07/01/2022 12:06

Sono stati designati gli arbitri per le gare della seconda giornata di ritorno del campionato di serie A. Polemiche assicurate, dopo un ritorno in campo piuttosto turbolento che ha visto polemiche e veleni in diversi campi. A Massa la grande sfida tra Roma e Juventus, a Pairetto il confronto tra Inter e Lazio. C'è Irrati per il Milan a Venezia, mentre Napoli-Sampdoria va a Di Bello. Ecco tutte le designazioni:

EMPOLI – SASSUOLO h. 12.30

VOLPI

LO CICERO – GUALTIERI C.

IV: PRONTERA

VAR: VALERI

AVAR: MASTRODONATO



VENEZIA – MILAN h. 12.30

IRRATI

COLAROSSI – SCARPA

IV: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BACCINI



CAGLIARI – BOLOGNA h. 14.30

GHERSINI

COSTANZO – TRINCHIERI

IV: MARCENARO

VAR: MARESCA

AVAR: DI IORIO



TORINO – FIORENTINA h. 14.30

MARINELLI

LOMBARDI – ROSSI C.

IV: COLOMBO

VAR: MAGGIONI

AVAR: ALASSIO



NAPOLI – SAMPDORIA h. 16.30

DI BELLO

SCATRAGLI – MARGANI

IV: COSSO

VAR: ABISSO

AVAR: TEGONI



UDINESE – ATALANTA h. 16.30

FABBRI

LONGO – ROCCA

IV: PEZZUTO

VAR: MARIANI

AVAR: VALERIANI



GENOA – SPEZIA h. 18.30

GUIDA

SECHI – AVALOS

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN



ROMA – JUVENTUS h. 18.30

MASSA

CARBONE – PERETTI

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO



H. VERONA-SALERNITANA h. 20.45

DIONISI

MELI – MACADDINO

IV: MARINI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PRENNA



INTER – LAZIO h. 20.45

PAIRETTO

BERCIGLI – BERTI

IV: SERRA

VAR: AURELIANO

AVAR: BRESMES