Arbitri, le designazioni della 23ma di serie A: per il Napoli l'erede di Marelli

15/02/2023 12:36

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la 23ma giornata di serie A, la quarta di ritorno. Turno che si aprirà con l'anticipo di venerdì tra Sassuolo e Napoli, affidato al giovanissimo Colombo, della sezione arbitrale di Como: la stessa da cui venne fuori l'attuale talent arbitrale di Dazn, Marelli. Ci sarà Orsato, ma solo come quarto uomo. C'è Rapuano per Monza-Milan (in Inter-Empoli aveva espulso Skriniar nel primo tempo), con Dionisi per il match tra i nerazzurri e l'Udinese. Sozza declassato dopo gli ultimi big match (dirigerà Roma-Verona), mentre Spezia-Juventus sarà di pertinenza di Lapenna e Abisso, dopo gli errori di Samp-Napoli, si occuperà di Salernitana-Lazio. Ecco tutte le designazioni:

SASSUOLO – NAPOLI Venerdì 17/02 h. 20.45

COLOMBO

GALETTO – TOLFO

IV: ORSATO

VAR: DOVERI

AVAR: BANTI

SAMPDORIA – BOLOGNA Sabato 18/02 h. 15.00

IRRATI

CIPRESSA – FONTEMURATO

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: MAGGIONI

MONZA – MILAN Sabato 18/02 h. 18.00

RAPUANO

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: MARCENARO

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

INTER – UDINESE Sabato 18/02 h. 20.45

DIONISI

CARBONE – GIALLATINI

IV: AYROLDI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: FOURNEAU

ATALANTA – LECCE h. 12.30

PICCININI

BERCIGLI – CECCONI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

FIORENTINA – EMPOLI h. 15.00

PRONTERA

PRENNA – ROSSI L.

IV: ZUFFERLI

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARCHETTI

SALERNITANA – LAZIO h. 15.00

ABISSO

BACCINI – ROCCA

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: MUTO

SPEZIA – JUVENTUS h. 18.00

LA PENNA

VALERIANI – ZINGARELLI

IV: SANTORO

VAR: GUIDA

AVAR: MAGGIONI

ROMA – H. VERONA h. 20.45

SOZZA

BINDONI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: CHIFFI

AVAR: DI MARTINO

TORINO – CREMONESE Lunedì 20/02 h. 20.45

CAMPLONE

PASSERI – COSTANZO

IV: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI