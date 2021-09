Arbitri, designazioni settima giornata: Valeri alla Juve, Di Bello per il Milan

29/09/2021 12:02

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la settima giornata di campionato, al via venerdì sera con l'anticipo tra Cagliari e Venezia. Tante le sfide clou, a cominciare dal derby di sabato pomeriggio tra Toro e Juventus affidato a Valeri. Per Sassuolo-Inter designato Pairetto, la grande sfida della domenica tra Fiorentina e Napoli sarà invece diretta da Sozza. Ad Ayroldi la direzione di Roma-Empoli, mentre per l'atteso posticipo tra Atalanta e Milan c'è Di Bello. Ecco tutte le designazioni:

CAGLIARI – VENEZIA Venerdì 01/10 h. 20.45

VOLPI

TEGONI – TOLFO

IV: MARCHETTI

VAR: BANTI

AVAR: DI VUOLO



SALERNITANA – GENOA Sabato 02/10 h. 15.00

MARIANI

VALERIANI – MARCHI

IV: MASSIMI

VAR: IRRATI

AVAR: MONDIN



TORINO – JUVENTUS Sabato 02/10 h. 18.00

VALERI

GIALLATINI – GALETTO

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE



SASSUOLO – INTER Sabato 02/10 h. 20.45

PAIRETTO

LONGO – MARGANI

IV: GARIGLIO

VAR: NASCA

AVAR: PERETTI



BOLOGNA – LAZIO h. 12.30

MASSA

PAGLIARDINI – SCATRAGLI

IV: MAGGIONI

VAR: MARESCA

AVAR: BRESMES



H. VERONA – SPEZIA h. 15.00

CAMPLONE

PRETI – AFFATATO

IV: SANTORO

VAR: GHERSINI

AVAR: DE MEO



SAMPDORIA – UDINESE h. 15.00

ORSATO

COSTANZO – MOKHTAR

IV: MINELLI

VAR: NASCA

AVAR: COLAROSSI



FIORENTINA – NAPOLI h. 18.00

SOZZA

BINDONI – LO CICERO

IV: SERRA

VAR: AURELIANO

AVAR: MELI



ROMA – EMPOLI h. 18.00

AYROLDI

BERTI – DI IORIO

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ALASSIO



ATALANTA – MILAN h. 20.45

DI BELLO

BACCINI – CECCONI

IV: DOVERI

VAR: ABISSO

AVAR: VIVENZI