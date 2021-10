Arbitri decima giornata: Solo al Var gli arbitri contestati ieri

25/10/2021 12:00

Sono stati ufficializzati i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22 in programma mercoledì 27 ottobre. Singolare che diversi arbitri ritenuti tra i migliori, come Valeri e Guida ma anche Mariani e Massa contestati ieri, siano stati designati solo al Var. Questa la lista



SPEZIA – GENOA Martedì 26/10 h. 18.30

SOZZA

FIORE – SCHIRRU

IV: VOLPI

VAR: BANTI

AVAR: DI VUOLO



VENEZIA – SALERNITANA Martedì 26/10 h. 18.30

DI BELLO

RASPOLLINI – MIELE D.

IV: GARIGLIO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: VIVENZI



MILAN – TORINO Martedì 26/10 h. 20.45

AURELIANO

COLAROSSI – PAGANESSI

IV: ZUFFERLI

VAR: MASSA

AVAR: GIUA



JUVENTUS – SASSUOLO h. 18.30

SACCHI

BOTTEGONI – ROSSI M.

IV: MARCENARO

VAR: GHERSINI

AVAR: GIUA



SAMPDRORIA - ATALANTA h. 18.30

PRONTERA

ALASSIO – SACCENTI

IV: MINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: CECCONI



UDINESE – H. VERONA h. 18.30

MARCHETTI

GIALLATINI – DI MONTE

IV: SANTORO

VAR: DOVERI

AVAR: DI IORIO



CAGLIARI – ROMA h. 20.45

PEZZUTO

RANGHETTI – PALERMO

IV: BARONI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: LIBERTI



EMPOLI – INTER h. 20.45

CHIFFI

VALERIANI – MASTRODONATO

IV: DI MARTINO

VAR: VALERI

AVAR: GALETTO



LAZIO – FIORENTINA h. 20.45

AYROLDI

LONGO – LOMBARDI

IV: RAPUANO

VAR: GUIDA

AVAR: TEGONI



NAPOLI – BOLOGNA Giovedì 28/10 h. 20.45

SERRA

DE MEO – ROSSI C.

IV: MASSIMI

VAR: MARIANI

AVAR: LO CICERO