Antonio Conte, i bookie non hanno dubbi: tornerà ad allenare in serie A, ecco dove

11/04/2024 20:03

Il Napoli vuole ripartire da Antonio Conte. Dopo una stagione 2023/24 non all’altezza della precedente, chiusa con il terzo scudetto della storia, il club del presidente Aurelio De Laurentiis punta l’ex tecnico del Tottenham per ripartire. Per gli esperti di Snai crolla a 1,50 la quota - più che dimezzata nel giro di una settimana – di un arrivo di Conte a Napoli entro la prossima estate, con Vincenzo Italiano, prima alternativa a 2,25 su Sisal. Chiude il podio virtuale Josè Mourinho, fermo dopo l’esonero alla Roma, offerto a 6,50, mentre un ritorno in Campania di Maurizio Sarri è fissato a 7,50. Sale a 10, Thiago Motta, seguito da Palladino a 12, con due ex giocatori del club come Fabio Cannavaro e Fabio Pecchia, lontani a 25 volte la posta