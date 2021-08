Altro che punizione, Aureliano impegnato due volte nella II giornata

25/08/2021 16:11

Per alcuni ha commesso un errore ad espellere Osimhen con rosso diretto durante Napoli-Venezia dopo neanche mezzora di gioco ma dai vertici dell'Aia l'arbitro Aureliano è stato giudicato ottimo per la condotta di gara del "Maradona". Lo testimonia la scelta fatta dal neo-designatore Rocchi che ha scelto il fischietto bolognese (figlio d'arte) per ben due gare del prossimo turno di serie A.

Aureliano, che è esperto varista, sarà in sala Var sia sabato pomeriggio per Lazio-Spezia (ore 18.30) che domenica alle 20.45 per Salernitana-Roma, partita di prima fascia tra l'altro, a conferma che la sua decisione sull'espulsione del nigeriano è stata valutata corretta.