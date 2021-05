Agresti: La Roma corre un rischio l'anno prossimo

Mai un derby era stato vissuto con tanta indifferenza a Roma: in un Olimpico vuoto Roma e Lazio chiuderanno una stagione deludente, specie per i giallorossi e la testa è già al futuro e al mercato. A Radio Radio Stefano Agresti lancia un allarme

“E’ un derby che non vale praticamente per niente, giusto per l’orgoglio. Potrebbe consentire a Fonseca di chiudere la sua esperienza in modo un po’ meno nero. Conta poco per chi lo vince, di più per chi perderà. Il mercato? Legarsi tanto a Mendes è pericoloso, la Roma rischia di farsi portare giocatori che non le servono”.