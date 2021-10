Adani: “Inter? Vi dico cosa manca in questo momento”

17/10/2021 18:58

La sconfitta con la Lazio è un passo falso difficile da digerire per i tifosi nerazzurri. La contemporanea vittoria del Milan testimonia che i rossoneri in questo momento stanno vivendo una fase migliore e provano a centrare la fuga. Per la formazione di Simone Inzaghi un brutto passo falso in un momento importante della stagione, anche per il modo in cui è arrivato. A provare a fare una diagnosi alla formazione nerazzurra ci prova Daniele Adani, ai microfoni di 90° Minuto negli studi della Rai.