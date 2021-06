Acerbi: Vi dico che penso di Inzaghi all'Inter

Era convinto che sarebbe stato allenato ancora da Inzaghi, era andato a dormire con quella certezza dopo l'incontro del tecnico col presidente Lotito e il giorno dopo ha scoperto che era cambiato tutto. Acerbi commenta così l'addio dell'ex allenatore della sua Lazio, dal ritiro di Coverciano

"E' andato all'Inter, pensavamo trovasse l'accordo. Non so bene cosa sia successo ed è andato all'Inter. Bravo, bene, sono contento per lui. Ho un buon rapporto, mi ha dato tanto come credo di aver dato a lui ed è arrivato un altro grandissimo allenatore. Nella vita uno va da una parte, uno dall'altra, ci rivedremo durante il campionato. Sono contento per Inzaghi ma anche di Sarri. Siamo felici di averlo. E' un grande allenatore, sono molto entusiasta, sono contento di averlo come allenatore. Ci saranno dei cambiamenti, non importa: a tre, a quattro, non cambia. Ora gioco a tre ma ho sempre giocato a quattro. A quattro mi trovo benissimo, sarà un bel banco di prova per noi, per Sarri, ma sono convinto che faremo una grandissima stagione".