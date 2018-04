Wta Lugano: Vince la Mertens, terzo titolo per lei

15/04/2018 16:02

Terzo titolo in carriera per Elise Mertens. La 22enne belga, n.20 al mondo, ha vinto il torneo Wta di Lugano battendo Aryna Sabalenka (19 anni) per 7-5, 6-2. Per la Mertens era la quarta finale in carriera, la seconda stagionale dopo quella di Hobart a inizio 2018 nella quale ha conquistato il suo secondo trofeo, bissando l'affermazione del 2017 sempre nello stesso torneo.

Non c'erano precedenti fra le due giocatrici.