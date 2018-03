Navratilova denuncia: La Bbc mi ha pagato 10 volte meno di McEnroe

19/03/2018 14:36

Entrambi hanno commentato da par loro per la Bbc l'ultima edizione del torneo di Wimbledon, ma il compenso economico è stato ben diverso. Coinvolge anche due leggende del tennis mondiale, ovvero Martina Navratilova e John McEnroe - la polemica sul 'gap salariale' fra uomini e donne abbattutasi in questi mesi sull'emittente pubblica britannica. A lanciare il sasso, dagli stessi schermi della Bbc, è stata la ex numero uno del mondo, dopo aver scoperto di essere stata pagata "dieci volte meno" del collega. Tutto è nato dalla pubblicazione da parte dell'azienda della lista dei volti noti meglio retribuiti, nell'ambito di una 'operazione trasparenza' imposta proprio dalle ripetute denunce di "discriminazione economica". Lista nella quale McEnroe compariva nel novero di coloro che l'anno scorso hanno incassato fra le 150 e le 199.000 sterline (cioè tra i 170 e i 230.000 euro circa), mentre Navratilova dice di aver ricevuto 15mila sterline.

La spiegazione dei vertici aziendali è che Martina sarebbe stata pagata come una sorta di ospite, di fatto a gettone, mentre lo storico rivale di Bjorn Borg dispone da tempo di un contratto fisso di collaborazione.