Hopman Cup: Record di pubblico per Federer che batte Sock

Un altro record di spettatori (per la prima volta oltre 14mila) per seguire le gesta di Roger Federer nella 30esima edizione della Hopman Cup. Lo svizzero numero 2 del mondo, nel testa a testa con gli Stati Uniti, decisivo per assegnare il primo posto nel Gruppo B e quindi l'ingresso in finale, ha portato al team rossocrociato il primo punto superando per 76(5) 75, in un'ora e 33 minuti di gioco, Jack Sock, al termine di un confronto che ha appassionato il pubblico. "E' sempre speciale giocare in questo stadio e mi sono divertito" - il commento a caldo in campo di King Roger - "anche grazie all'atteggiamento del mio avversario. Jack è un gran colpitore e ha giocato un match di buon livello, sapevo che dovevo avere una buona qualità difensiva contro di lui e penso di esserci riuscito. Il bimbo che mi ha gridato 'Roger sei il mio eroe'? E' un sentimento particolare, che regala emozioni. Spero proprio di poter essere qui anche il prossimo anno, ma prima di poter disputare la finale sabato...". Nel singolare femminile Belinda Bencic affronta Coco Vandeweghe, quindi a seguire il doppio misto.