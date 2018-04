Federer in copertina sul Time: tra i 100 più influenti al mondo

20/04/2018 10:12

Roger Federer è fra le 100 persone più influenti del mondo. Lo sentenzia la rivista più autorevole, Time, dedicandogli la copertina speciale come altri cinque grandi personaggi, i filantropi Kevin Durant (NBA) e JJ Watt (NFL), il pattinatore Adam Rippon (bronzo a PyeongChang), Chloe Kim (17enne di origini coreane oro ai Giochi nello snowboard), Rachael Denhollander (ex ginnasta, la prima a denunciare gli abusi di Larry Nassar), tutti statunitensi, e il giocatore di cricket Virat Kohli, indiano. L’ultima puntata dei “Match for Africa”, gli ha fruttato un estimatore speciale. Bill Gates, il fondatore di Microsoft, che ci ha giocato insieme, ha infatti chiosato la copertina di Time: “Non è un segreto che Federer sia il più grande tennista di sempre. Non tutti sanno però quanto lavori per migliorare la vita dei bambini poveri. Non così tanti tifosi conoscono ciò che Roger sta facendo al di fuori del campo. Per due volte, ho provato il brivido di essere suo compagno in doppio, per aiutarlo a raccogliere proventi per la sua fondazione, e siamo diventati amici nel tempo. E ho imparato quanto sinceramente Roger e il suo team stiano lavorando per migliorare le prospettive di vita dei bambini più poveri, una missione che è scaturita in lui durante le visite da ragazzo in Sud Africa, il paese natale di sua madre, in cui conobbe in prima persona le condizioni di estrema povertà di quelle zone. Roger sa che la vera filantropia, come il grande tennis, richiede tempo e disciplina. Sarà un giorno triste per tutti noi quando deciderà di lasciare il tennis, ma possiamo essere sereni sapendo che sarà impegnato a fare del mondo un posto migliore”.