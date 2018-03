Atp Miami: Del Potro non si ferma, Dimitrov ko

26/03/2018 09:03

Ha fatto 13 Juan Martin Del Potro, nel senso di match consecutivi vinti. Il 29enne argentino, numero 6 della classifica mondiale dopo il primo trionfo in un “1000” e quinta testa di serie, ha guadagnato con autorità gli ottavi di finale nel Masters 1000 Miami spazzando via con un doppio 62, in un’ora e 12 minuti, il giapponese Kei Nishikori. L’ostacolo per il sudamericano sulla strada per i quarti di finale sarà il serbo Filip Krajinovic, numero 27 Atp e 22esima testa di serie, che ha “vendicato” il connazionale Novak Djokovic non lasciando scampo al francese Benoit Paire, numero 47 Atp (nel turno precedente giustiziere appunto dell’ex numero uno del mondo, sei volte vincitore in Florida), sconfitto con un doppio 63. Dopo l’uscita di scena al debutto di Roger Federer, sui campi di Crandon Park si è materializzata un’altra sorpresa anche al terzo turno, fatale al bulgaro Grigor Dimitrov. Il numero 4 della classifica mondiale, terzo favorito del seeding, non ha saputo trovare le giuste contromisure per arginare un giocatore “caldo” in questo momento come il francese Jeremy Chardy, che si è imposto con un doppio 64 in un’ora e 24 minuti di gioco e sfiderà al prossimo turno il canadese Milos Raonic che ha regolato 76(5) 63 l’argentino Diego Schwartzman, numero 16 della classifica mondiale e 13 del seeding.



CILIC REGOLA POSPISIL E TROVA ISNER – Nella parte bassa del tabellone prosegue intanto il cammino di Marin Cilic: il croato, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, ha comunque dovuto battagliare per superare 75 76(4) il canadese Vasek Pospisil. Chi viaggia assai spedito è il coreano Hyeon Chung, numero 23 della classifica Atp e 19esima testa di serie, che ha riportato con i piedi per terra il 20enne statunitense Michael Mmoh,: 61 61 la lezione inflitta.



RISULTATI DOMENICA – Terzo turno (parte bassa): (5) Del Potro (ARG) b. (26) Nishikori (JPN) 62 62, (22) Krajinovic (SRB) b. Paire (FRA) 63 63, (20) Raonic (CAN) b. (13) Schwartzman (ARG) 76(5) 63, Chardy (FRA) b. (3) Dimitrov (BUL) 64 64,, Sousa (POR) b. Donaldson (USA) 16 63 64, (19) Chung (KOR) b. (q) Mmoh (USA) 61 61, (14) Isner (USA) b. Youzhny (RUS) 64 63, (2) Cilic b. Pospisil (CAN) 75 76(4).