Ziliani: Lo scudetto per la Juve costa solo 4mila euro

15/01/2021 10:54

Da quando è tornata d'attualità la vicenda del protocollo rispettato o meno e dopo l'archiviazione del caso per il Napoli da parte della Procura Federale, è tornato a sbizzarrirsi sul tema Paolo Ziliani. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano su twitter rileva due pesi e due misure tra azzurri e bianconeri e scrive reiterando polemiche che non finiscono mai

Al Napoli la giustizia sportiva aveva dato un -1 in classifica per aver rispettato le direttive anti-Covid. Alla Juventus, riconosciuta "responsabile diretta" dei reiterati, mancati tamponi ai giocatori, multa di 4.000 euro. La multa di 4 mila euro inflitta alla Juventus per non aver sottoposto a più riprese i giocatori ai tamponi invita tutti a commettere qualsiasi infrazione in tema di sicurezza-Covid. Andate e infettate, è un'occasione, uno scudetto vale 4 mila euro. Il calcio italiano è un Circo. Un mondo di pagliacci.

I tifosi replicano su twitter a Ziliani

Fioccano le reazioni: "Sarebbe interessante capire COME MAI non sono stati effettuati questi tamponi, forse c'erano calciatori a rischio infezione?" o anche: "Ma non erano quelli che aveva sempre rispettato le regole?", oppure: "Il Circo è molto più serio, lavoratori che si sacrificano. Il calcio italiano è una discarica".

C'è chi scrive: "Qui non basta nemmeno la giustizia sportiva, servirebbe l'intervento di quella ordinaria", chi ironizza: "La FIGC era troppo impegnata a capire dove fosse andato a cena Mertens per pensare a queste cose irrilevanti dai" e infine la risposta degli juventini: "ha letto il provvedimento? La juve ha fatto i tamponi con un giorno di ritardo. Non è vero che non ha fatto i tamponi!".