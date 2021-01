Varriale si espone su Milan-Juve, il web lo bacchetta

06/01/2021 09:43

E' triste pensare che di Milan-Juve si parli più in termini burocratici o legati alla salute che per la sfida di campioni che ci sarà (o ci sarebbe) a San Siro. La positività di Cuadrado ed Alex Sandro ha messo tutti in allarme e l'ipotesi di un'intervento della Asl torinese è ancora in piedi. Sulla vicenda si è espresso anche Enrico Varriale.

Varriale chiede regole valide per tutti

Il vicedirettore di Raisport scrive su twitter

Se oggi la Asl di Torino impedisse alla Juventus di partire, MilanJuve non si dovrebbe giocare.Le regole sono regole e valgono per tutti. Pirlo è uomo di sport come Gattuso e quindi comunque vorrebbero giocare. Ma la tutela della salute conta più di una partita.Sempre.

Replica al veleno dei tifosi della Juve

Fioccano i commenti, per lo più da parte dei tifosi della Juve: "Sará l'esito dei tamponi decisivo e non l'intervento dell'Asl, quest'ultima interverrà solo se ci saranno altri 7/8 positivi e quindi un focolaio, non di certo con solo 2 positivi" o anche: "Inutile cercare di coinvolgere altre asl........avete sbagliato e non sapete dove mettere la faccia" e ancora: "Ma siccome non siamo in Campania si giocherà......come hanno fatto tutte le squadre che hanno firmato un protocollo......siete da soli.......e lo resterete" e infine: La differenza sta che è stato il Napoli a contattare l'Asl ed ha fatto di tutto x non partire, la Juve vuole andare invece".