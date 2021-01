Stoccata a Zaniolo da figlio ex Lazio

16/01/2021 11:36

Il derby, si sa, è sempre fonte di sfottò e a Roma ancora di più. Scontato che dopo un 3-0 come quello di ieri all'Olimpico, che ha premiato nettamente la Lazio contro i giallorossi di Fonseca, sui social si scatenasse di tutto nei confronti di qualsiasi cosa odorasse appena di giallorosso. Non ha dimenticato la sua fede laziale Dusan Mihajlovic, figlio dell'attuale allenatore del Bologna, che è rimasto legato ai colori biancocelesti da quando ci giocava il padre (che però ha vestito anche la maglia della Roma).

Lo sfottò di Mihajlovic jr a Zaniolo su Instagram

Mihajlovic jr ha scelto Instagram per beccare un giocatore della Roma che ieri non era neanche in campo, perchè ancora infortunato, e ha messo nel bersaglio di una delle sue stories Nicolò Zaniolo. "Aristacca i social”, è l'invito indirizzato al talento giallorosso dopo la nota vicenda di gossip in cui è rimasto coinvolto tra una parternità in arrivo con l'ex fidanzata e una misteriosa nuova fiamma come la Ghenea che però assicura di non stare insieme al calciatore.