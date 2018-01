Julia Mancuso, ritiro in grande stile col costume da Wonder Woman

19/01/2018 11:27

Lindsey Vonn e Stacey Cook in lacrime al traguardo per il ritiro di Julia Mancuso. Bellissima l'immagine che ha lasciato questa mattina la Coppa del Mondo di sci a Cortina d'Ampezzo salutando l'ultima gara della sciatrice americana.

Che ovviamente, come è nel personaggio, non ha voluto lasciare nulla al caso per fare spettacolo. Al cancelletto di partenza ha sfilato il pettorale di partenza decidendo così di scendere vestita da Wonder Woman per la sua ultima gara. Le costerà forse un richiamo ufficiale, una multa probabilmente, ma cosa importa. Era giusto che lasciasse a modo suo dopo un oro olimpico (slalom gigante a Torino 2006), 7 vittorie e 36 podi in coppa del mondo. Grazia Julia!