Coppa del Mondo, classifiche: Hirscher allunga

23/01/2018 21:52

Queste le classifiche di coppa del mondo maschile e di slalom uomini aggiornate dopo lo slalom di Schladming:

COPPA DEL MONDO - CLASSIFICA GENERALE: 1. Hirscher (Aut) 1154 punti; 2. Kristoffersen (Nor) 980; 3. Svindal (Nor) 666; 4. Jansrud (Nor) 665; 5. Pinturault (Fra) 598; 6. Feuz (Svi) 536; 7. Mayer (Aut) 470; 8. Myhrer (Sve) 435; 9. Fill (Ita) 406; 10. Dressen (Ger) 399. Gli altri svizzeri: 17. Yule 330; 22. Aerni 275; 26. M. Caviezel 228; 28. Murisier 227; 33. Meillard 185; 36. Zenhaeusern 166; 38. Roulin 153; 56. Gisin 81; 65. Barandun 67; 69. G. Caviezel e Tumler 57; 76. Kueng 51; 85 Weber 36; 91. Zurbriggen 30; 95. Schmidiger 26; 108. Kryenbuehl 19; 115. Mani 16; 126. Rochat 12; 136. Rogentin 7.

Classifica slalom: 1. Hirscher (Aut) 734; 2. Kristoffersen (Nor) 615; 3. Myhrer (Sve) 373; 4. Matt (Aut) 348; 5. Yule (Svi) 330; 6. Aerni (Svi) 247; 7. Foss-Solevaag (Nor) 237; 8. Gross (Ita) 233; 9. Ryding (Gbr) 211; 10. Moelgg (Ita) 208. Gli altri svizzeri: 13. Zenhaeusern 166; 21. Meillard 108; 32. Schmidiger 26; 42. Rochat 12.