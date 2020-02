Voeller: Dzeko fenomeno ma al mio Bayer porterei un altro della Roma

11/02/2020 15:04

"Dzeko in Germania ha vinto lo Scudetto da giovane. E’ un grandissimo calciatore. E’ un numero nove di una classe assoluta, ce ne sono pochi al mondo come lui. al Bayer Leverkusen porterei però Nicolò Zaniolo. Somiglia molto a un nostro talento Havertz”. Rudi Voeller, ex attaccante della Roma e attuale DS del Bayer Leverkusen, ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo e si sofferma anche sull'ex giallorosso Schick: “E’ un peccato. Lo seguivo già da prima che andasse alla Roma, anche noi avevamo fatto un pensierino sul portarlo qua. Da quando gioca al Lipsia fa bene. Lui vive molto la pressione e ora lì in Germania sono felici di lui”.