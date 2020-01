Roma, Fonseca replica a striscione contro Zaniolo e fa una promessa ai tifosi

25/01/2020 14:28

La Roma si prepara alla partita di domani, ma quando si tratta del derby con la Lazio (ore 18), partita è una parola fin troppo riduttiva. A dimostrarlo ci hanno pensato i tifosi giallorossi che hanno accompagnato la squadra nell’allenamento di rifinitura in oltre 1500. Un affetto e una passione che non è passata inosservata agli occhi del tecnico Paulo Fonseca: “E’ bellissimo vedere questo appoggio dei tifosi, sono molto contento del sostegno dei nostri tifosi, per noi è importantissimo. I nostri tifosi in ogni momento ci hanno dato il loro sostegno e ora dobbiamo lottare per loro. Le nostre condizioni? Pastore e Perotti non sono ancora in condizione di giocare dal primo minuto ma saranno in panchina. La squadra sta bene ed è molto motivata. Siamo consapevoli della portata di questo match. La mia promessa è di giocare sempre con coraggio per cercare di vincere. Abbiamo perso con la Juventus ma abbiamo giocato con coraggio e un atteggiamento positivo”. E non può mancare anche un ritorno sullo striscione contro Zaniolo esposto nella notte a Trigoria: “Chi ha fatto quello striscione non è una persona che ama il calcio”.