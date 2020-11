Fonseca rivela la Roma anti-Cluj

04/11/2020 15:20

Paulo Fonseca presenta la sfida con il Cluj che vedrà la Roma impegnata domani alle 18.55. Un match delicato per i giallorossi che puntano a conquistare la seconda vittoria nel girone di Europa League. Il tecnico della Roma, nella conferenza prepartita, ha rivelato di voler dare spazio ai giocatori più in forma e in grado di dare maggiore energia. Non sarà facile perché come ha rivelato lo stesso Fonseca, i rumeni sono una squadra ben attrezzata che gioca in maniera aggressiva e che già lo scorso anno niente del filo da torcere sia alla Lazio che al Siviglia.