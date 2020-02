Lo Monaco: Roma, conosco i motivi del calo

10/02/2020 14:10

“La Lazio sta vivendo un periodo molto fortunato. Sono convinto che la classifica tornerà presto alla normalità in tal senso. La Roma invece deve reagire. Io sono fiducioso. Questa squadra può andare a Bergamo per svoltare la propria stagione. I mezzi ci sono tutti, non possiamo dimenticarci quello che abbiamo detto per mesi". E' ottimista Daniele Lo Monaco parlando a Tele Radio Stereo: "Questo calo è dovuto probabilmente anche all’eccessiva passionalità del popolo romanista, che esalta troppo la squadra quando le cose vanno bene. Si tratta di un fattore endemico. Non a caso si ripete quasi ogni anno. Ora serve ritrovare convinzione e gioco, così da tornare in corsa per la Champions”.