Kumbulla abbraccia la Roma: “Ecco come mi sono preparato”

19/09/2020 14:18

Marash Kumbulla è stato protagonista di un vero ping pong di mercato negli ultimi mesi. L’ex difensore del Verona, infatti, ha ricevuto l’attenzione di tutti i principali club italiani con Inter e Lazio che lo hanno cercato a lungo. Alla fine la sua scelta è caduta sulla Roma e nel corso di un’intervista al Guardian racconta: “L’anno scorso mi è piaciuto studiare Chris Smalling. Ho cercato di imparare da lui. Posso giocare nel sistema difensivo della Roma. Sono stato bene sin dal primo allenamento e ora è solo il momento di adattarmi a questa nuova realtà, a questo stile dei gioco, migliorando e conoscendo meglio il modo di pensare dell’allenatore. La scelta? Quando ho capito di poter andare alla Roma non ci ho messo molto a decidere. Ho saputo subito che era il club adatto a me. Hanno mostrato il loro interesse e questo mi ha fatto piacere. La Roma è il club ideale per continuare la mia carriera”