Fonseca attacca: Arbitraggi in Serie A non uguali per tutte le squadre

06/02/2020 12:23

"Come allenatore devo analizzare cosa sia successo, lo faccio ogni partita e ho capito cosa sia successo col Sassuolo". Fonseca vuol rivedere la Roma di qualche tempo fa già dalla gara di domani col Bologna e ammette: "Siamo lavorando per cambiare questa mentalità, ma devo dire che non è stato solo un problema di mentalità. Abbiamo sbagliato tatticamente, io tatticamente i giocatori tecnicamente. Penso sia stato un problema di come abbiamo iniziato la partita. Quando si sbaglia come abbiamo sbagliato nel primo gol, la squadra ha perso equilibrio che è molto importante avere. È vero che abbiamo fatto una buona partita contro la Lazio e una prima parte totalmente diversa contro il Sassuolo. Penso che il problema principale sia stato tatticamente, tecnicamente. Dobbiamo far capire che se vogliamo vincere dobbiamo avere maggiore ambizione. In questa stagione ho sentito dirlo più volte che non la abbiamo, ma io l'ho vista anche quando abbiamo perso a Torino contro la Juventus. Non abbiamo perso per colpa dell’arbitro, ma per come abbiamo giocato. Non mi piace parlare dell’arbitro, ma è difficile per me capire come la Roma possa avere così tanti cartellini gialli. La linea arbitrale non è la stessa per tutte le squadre in Serie A. Noi non siamo una squadra che fa tanti falli cattivi da giustificare un grande numero di cartellini gialli”.". Poi un elogio a Kolarov: "Devo dire che ho in questo momento 1-2 dubbi per la partita. Per questo non voglio parlare dei giocatori che giocheranno domani. Kolarov è un leader dello spogliatoio e può essere un'opzione". Tiene banco la polemica tra dirigenti in casa Roma: "Non è cambiato niente, non voglio parlare di quello che succede negli spogliatoi. Sono sempre io quello che parla con i giocatori. Ogni volta che perdiamo è sempre un dramma, ma noi dobbiamo sempre essere equilibrati. Siamo tutti insieme, società allenatore e giocatori, non c’è dubbio su questo”.