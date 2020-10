Fonseca chiarisce rimpianti ed esigenze per la sua Roma

17/10/2020 14:17

"Io volevo che Florenzi rimanesse perché in questo sistema poteva essere utile. Io ho parlato con lui ma è voluto andare al PSG e capisco la sua scelta. Però volevo tenerlo". Fonseca fa capire più chiaramente i rimpianti sul mercato e dopo averli espressi nella contestata intervista a "Record" ribadisce il suo pensiero alla vigilia della gara col Benevento. Confermata anche l'esigenza di avere un ds: "La società sta cercando questa figura, ne abbiamo bisogno. È importante avere questa figura". si passa alla squadra, da Dzeko ("Abbiamo un ottimo rapporto, lui si sta allenando bene ed è motivato") al portiere ("Domani gioca Mirante, poi vedremo") fino a Villar: "Sta crescendo molto. Per lui è difficile giocare più avanti, ma sicuramene può giocare più indietro e giocherà molto in questa stagione". Alla domanda se la Roma sia inferiore a Lazio, Milan e Napoli risponde così: "Io credo che nessun allenatore è mai soddisfatto, vuole sempre di più. Ma possiamo lottare con queste squadre, vogliamo fare meglio dell'anno scorso e tornare in Champions".