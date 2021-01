Milan-Juve, le formazioni di stasera

06/01/2021 11:51

Risolto il giallo-tamponi, con la Juventus che è regolarmente partita per Milano, non ci sono più dubbi sulle formazion di Milan-Juventus di stasera, che sarà trasmessa in esclusiva Sky con calcio di inizio alle 20.45. Sarà possibile seguire il match su Sky Sport Uno (canale 201), e su Sky Serie A (canale 202) e su Sky Sport (251). Ovviamente c’è sempre l’opzione SkyGo per gli abbonati, o la piattaforma streaming NowTV.

Milan-Juve, le scelte di Pioli e Pirlo

Per Milan-Juve Pioli che deve lavorare ancora in emergenza. Il tecnico rossonero infatti non recupera nessuno degli infortunati e dunque restano ai box Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia e Saelemaekers. In difesa torna Theo Hernandez, in attacco Castillejo al posto di Diaz.

Per Milan-Juve Pirlo deve fare a meno di tre giocatori, ovvero di Morata - ancora infortunato - e dei due positivi Alex Sandro e Cuadrado. A destra potrebbe giocare Demiral come esterno mentre sul versante opposto ci dovrebbe essere Danilo. In attacco spazio a Dybala assieme a Cristiano Ronaldo.

Milan-Juve, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Milan-Juve

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Krunic; Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Betancur, Arthur, McKennie, Dybala, Ronaldo. All. Pirlo