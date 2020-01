Novellino: “Napoli ha trovato il suo leader”

31/01/2020 15:32

Le due vittorie consecutive sembrano essere stata la migliore medicina in casa Napoli. Nel giro di una settimana la squadra azzurra è passata dalla depressione post Fiorentina, all’esaltazione per i successi contro Lazio e Juventus. Una squadra e un gruppo che sembrano ritrovati e l’ex tecnico Walter Novellino sembra anche aver individuato uno dei principali artefici di questa rinascita: “Il mercato di gennaio ti permette di operare in modi diversi. Petagna? Non credo possa giocare insieme a Milik, sono due attaccanti d’area e farebbero fatica insieme. Credo che in questo momento la squadra si sia ricompattata, i giocatori sono tornati a fare gruppo. Insigne? E’ un giocatore incredibile in grado di fare la differenza in ogni posizione del campo. Credo che da vero capitano in questo momento stia trascinando un po’ tutti”.