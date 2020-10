Napoli, tifosi scatenati sul web: “Detto da loro fa ridere”

04/10/2020 21:40

Juventus-Napoli non si è giocata. Una non notizia, visto che la formazione non è partita per Torino e il club bianconero ha invece dichiarato nella giornata di ieri di volersi attenere alle regole ed essere regolarmente in campo. Ma il momento in cui la gara doveva svolgersi ha scatenato una vera e propria frenesia sui social con i tifosi del Napoli che sono davvero scatenati come Franchino che va all’attacco di Agnelli: “Ma non si vergogna a dire che loro rispettano le regole?”. Anche Daniele va all’attacco del numero uno bianconero: “Agnelli: io preferisco vincere sul campo. Già fa ridere così”.

C’è chi come Domenico fa notare che per il calcio le norme sembrano improvvisamente cambiate: “Di base, gli stupidi li capisci così: passano lockdown e oltre a dire a tutti di stare a casa perché hanno avuto parenti malati ma se è Juve-Napoli allora il protocollo della serie A sostituisce Burioni e la scienza”. E ancora: “Ma non vi vergognate nemmeno un poco? De Coubertin si starà rivoltando nella tomba”.