Napoli, movimento in chiusura: va al Cagliari

Il Napoli prova a mettere a posto la rosa nelle ultime ore di mercato. La società azzurra si lancia sul mercato provando a sistemare gli ultimi pezzi anche in uscita. E in quest’ottica va letta l’operazione che vorrebbe Adam Ounas al Cagliari. Il giocatore non ha mai veramente convinto il club azzurro che ora lavora a un’operazione con la squadra isolana. A parlare dell’affare è Gianluca Di Marzio che spiega: “Il Cagliari sta chiudendo l’affare Adam Ounas. L’attaccante algerino in uscita dal Napoli arriva in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni più bonus”.