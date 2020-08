Napoli, l’agente di Insigne: “Ecco la mia sensazione”

04/08/2020 07:36

La situazione di Lorenzo Insigne tiene in allarme il Napoli. Il giocatore è uscito infortunato negli ultimi minuti della sfida con la Lazio e ora sembra a rischio la sua presenza nel corso della gara con il Barcellona. A parlare delle condizioni del giocatore è il suo procuratore Vincenzo Pisacane che al Mattino svela: “Siamo ottimisti, Lorenzo non sente dolore e farà tutto il possibile per essere in campo”. Del resto non può essere altrimenti visto che con l’arrivo di Gattuso in panchina, il numero 24 è tornato a essere un giocatore chiave in casa Napoli. Dopo la fine dell’era Ancelotti, Insigne ha saputo prendere in mano le redini della squadra e ha dimostrato di essere ancora una volta un leader. Ora nei prossimi giorni è atteso da lavoro differenziato prima di tornare a lavorare in gruppo nella seduta in programma venerdì al San Paolo, subito prima della partenza per la Spagna.