Napoli, il padre di Reina: “Vi svelo la scelta di Pepe”

01/09/2020 13:09

Continuano la polemica dopo il passaggio di Pepe Reina alla Lazio. Il portiere spagnolo è stato una bandiera del Napoli, diventando un punto cardine della squadra che ha conquistato 91 punti e ha sfiorato la vittoria dello scudetto. Il suo passaggio alla formazione biancoceleste non è stato salutato con grande entusiasmo da parte dei tifosi partenopei che hanno accusato di tradimento il numero 1. Ora sulla questione interviene il papà del giocatore, Miguel Reina: “I tifosi del Napoli sono arrabbiati per il passaggio alla Lazio? Credo sia per via della rivalità. Quando Figo passò al Real Madrid è accaduta la stessa cosa, i tifosi del Barcellona non la presero bene. Ci tengo a precisare che Pepe avrà sempre Napoli nel suo cuore, sa cos’è la riconoscenza e ne ha nei confronti della città. Il Napoli è sempre una squadra importante in Italia, sempre forte a prescindere dalle mutazioni della rosa. Mi auguro che l’anno prossimo possa fare un’altra grande stagione”.