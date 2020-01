Napoli, Gattuso rivela: “Da Sarri ho preso molto”

25/01/2020 12:39

E’ il momento della verità per il Napoli. La squadra di Rino Gattuso domani sera ospita la Juventus al San Paolo. Una sfida proibitiva per gli azzurri che in campionato vengono da un momento disastroso e la sola vittoria in Coppa Italia contro la Lazio non può bastare a considerare conclusa la crisi: “Questa gara significa tanto - dice Gattuso in conferenza stampa - Vogliamo dare continuità alla prestazione di tre giorni fa, ma il viene il mal di testa per preparare la sfida contro la Juve. Gioca bene e ha tantissimi campioni. Si vede la mano dell’allenatore. Dobbiamo studiare bene cosa possiamo concedere. Ci saranno tantissimi tifosi e abbiamo il dovere di provare a fare una grandissima partita”. Il tecnico spera di riuscire a recuperare qualche infortunato: “Maksimovic dovrebbe esserci, speriamo di portarlo in panchina con noi. In settimana proviamo a recuperare Koulibaly e Mertens. Allan aveva ancora un problema fisico, ha avuto un figlio e ho deciso di mandarlo a casa”.

Non sarà impresa facile per il Napoli che dall’altra parte si trova il suo ex tecnico Maurizio Sarri: “Per me è uno dei più forti al mondo - dice Gattuso - ha costruito una macchina perfetta. E’ molto bravo e ho grande stima per lui, qualche copia e incolla l’ho fatto da lui. Per come vede il calcio mi piace molto. In questa stagione è mancata continuità, dopo ogni prestazione positiva questa squadra si è seduta. Ora dobbiamo cercare la continuità e dobbiamo far giocare quelli che stanno meglio. C’è sempre entusiasmo dopo una vittoria, dobbiamo romperci le scatole a vicenda. Bisogna guadarsi e dirsi le cose in faccia. Ora vedo questo nello spogliatoio, la strada è quella giusta”.