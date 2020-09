Floro Flores lancia l’appello a De Laurentiis

25/09/2020 09:53

Antonio Floro Flores analizza il momento del Napoli. L’ex attaccante elogia il tecnico Rino Gattuso nel corso di un’intervista con Radio CRC: “E’ il valore aggiunto del Napoli, è un uomo vero. In carriera ha dimostrato di saper entrare nel cuore dei calciatore. E’ andato via, rinunciando a parecchi soldi. E’ una cosa che gli fa onore. Nel Napoli sta facendo molto bene, sta riuscendo a tirare fuori il meglio da tutti e spero che possa conquistare tanti successi con questa maglia”.

L’appello a De Laurentiis

Da prodotto del vivaio azzurro, Floro Flores lancia il suo appello al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “Dovrebbe investire di più nel settore giovanile. Negli ultimi anni solo io e Insigne siamo riusciti ad arrivare in prima squadra dalle giovanili. Speriamo che anche Gaetano possa farcela ma è ancora troppo poco. Non mi sono piaciute le sue parole quando ha detto che preferisce acquistare un calciatore piuttosto che investire nel settore giovanile. Secondo me dovrebbe fare di più per aiutare Grava, dandogli i mezzi per coltivare i talenti che ci sono in Campania”.