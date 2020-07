Chiariello: C'è chi non può neanche pulire scarpa a Callejon

06/07/2020 09:26

Esalta lo zoccolo duro del Napoli Umberto Chiariello dopo il successo degli azzurri sulla Roma. Il giornalista di Canale 21 a Campania Sport dice: "La vecchia guardia. Callejon-Mertens-Insigne. Il Napoli nel corso degli anni ha sempre venduto i top player che chiedevano di partire a cominciare da Lavezzi che portò il Napoil in Champions per poi andare a Parigi a prendere tanti soldi e poca gloria... Il Napoli ha sempre saputo rifondarsi e migliorare. Il Napoli negli ultimi 10 anni ha fatto sempre secondo o terzo. Insigne è il capitano, un uomo imprescindibile. Sotto Gattuso è rifiorito e migliorato. Mertens ha rinnovato. E' lui il nostro top player con cui fare i confronti con Dybala...Alle loro spalle chi c'è? Quel Milik in partenza. Quel Petagna , oggetto misterioso o Osimhen, ragazzino che per 13 gol in Francia è diventato un messia del gol napoletano. A destra paccate di 25 mln con Verdi, Politano che non possono neanche pulire la scarpa destra di Callejon. E' il momento delle scelte: quella più intelligente è cercare seconde linee e confermare la vecchia guardia. Il Napoli deve cercare i gioctori giusti, manca poco per ritrovare quel tasso di competitività che dopo i 91 punti qualcuno ha perso".