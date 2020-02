16/02/2020 16:05

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari e Napoli che si affrontano in Sardegna alle 18. Gattuso conferma per larga parte la formazione che ha vinto a Milano con l'Inter in Coppa Italia, lasciando ancora fuori Koulibaly. A sinistra al posto di Rui c'è Hysaj. Davanti c'è ancora Elmas al fianco di Callejon e Mertens. Questa la formazione ufficiale:

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Elmas.