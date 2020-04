Bigon: Maradona diceva che ero il suo fratello maggiore

28/04/2020 14:58

"Maradona diceva che ero il suo fratello maggiore, ma avevo un gruppo di grandi calciatori. Abbiamo vinto lo scudetto per l’abnegazione di tutto lo spogliatoio". Albertino Bigon, tecnico del secondo scudetto del Napoli, parla a Marte Sport Live: “Mi fa piacere ricordare lo scudetto conquistato nel 1990. Fu una gioia per la città, per la squadra e per la società. Mi scelsero Ferlaino e soprattutto Luciano Moggi che già conoscevo. Luciano era il direttore della Lazio, quando giocavo lì. Evidentemente conosceva bene le mie qualità di professionista. Ai più giovani dico che vi siete persi, fu un periodo indimenticabile. Parlavo alla squadra, non solo a Maradona. Non è un particolare da poco, si vince tutti quanti insieme. Ricordo un momento particolare: perdemmo a Genova contro la Sampdoria, ma giocammo bene e io dissi alla squadra che possiamo vincere lo scudetto e poi così abbiamo fatto. Avevamo un buon mix di dinamica e tecnica".