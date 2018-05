Hamilton: Col team Mercedes una sintonia totale mai vista prima

13/05/2018 17:34

Si è ripreso tutto con gli interessi, Hamilton. Due vittorie di fila tra Baku e il Montmelò, ed ecco che il britannico è primo nel Mondiale con 17 punti su Vettel. Logica la gioia del campione del mondo della Mercedes: "È stata una prestazione straordinaria, ma avrei conquistato nulla senza questo team fantastico. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale e io ho trovato quella sinergia mai sentita prima in questo avvio di stagione. Per noi è stata una ripartenza buona per noi, ma dobbiamo continuare a fare pressione: è bellissimo vedere questa forza all'interno del team". Festa completata dal secondo posto di Bottas: "Come squadra è stata una gara valida, abbiamo avuto una vettura fantastica dopo un wek end perfetto, anche se avrei voluto vincere - ha detto il finlandese -: dobbiamo continuare così e poi anche per me i successi arriveranno".