Gp Italia: Lorenzo torna Martello nel Ducati-day, Rossi terzo

03/06/2018 14:40

Sorpresa Lorenzo al Mugello. Lo spagnolo si prende il Gp d'Italia e quei riflettori che sembravano non doverlo più illuminare. Anche in Ducati in questi anni il 5 volte campione del mondo aveva stupito per le sue partenze, come quella a molla di oggi, ma la domanda era stata sempre la stessa: quanto sarebbe durato? Stavolta Lorenzo sorprende tutti e dopo la partenza super centra anche l'arrivo super: un martello il pilota della Rossa, una mitraglia dal primo all'ultimo giro al ritmo del 48 basso (è la 24esima vittoria per lui dominando dall'inizio alla fine). Una gara da applausi (e chissà che non cambierà qualcosa sul suo futuro) per una festa Ducati completa visto il secondo posto di Dovizioso (nonostante un crollo all'ultimo giro che gli stava costando carissimo). Terzo Valentino Rossi, che partiva dalla pole, ma che può ritenersi felice per aver rosicchiato tanti punti Marquez (ora è secondo a 23 punti dal rivale) che a 19 giri dalla fine è andato lungo in curva finendo sul cordolo prima e sulla ghiaia alla Scarperia a 130 km/h quand'era secondo e chiudendo fuori dalla top-ten. Quarto posto per Iannone - che ha mollato negli ultimi 3 giri dopo aver sognato il podio - davanti a Rins, Crutchlow e Petrucci. A chiudere i primi 10 Vinales (che paga una partenza disastrosa), Bautista e Zarco. Giornataccia per Pedrosa, fuori già al primo giro.